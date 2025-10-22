Олімпійська путівка через новий турнір. EHF запустить «Європейські гандбольні ігри»
Новий турнір стартує у 2030 році
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Європейська гандбольна федерація (ЕHF) оголосила про створення нового турніру збірних — «Європейські гандбольні ігри», які стартують у 2030 році.
У змаганнях братимуть участь вісім найкращих чоловічих і жіночих національних команд Європи, а головним призом стане олімпійська ліцензія.
Як зазначив президент ЕHF Міхаель Відерер, новий турнір покликаний підвищити престиж і впізнаваність європейського гандболу.
Він додав, що проведення «Європейських гандбольних ігор» дозволить забезпечити присутність гандболу олімпійського рівня на європейському континенті у періоди між Іграми в Лос-Анджелесі (2028) та Брісбені (2032).
