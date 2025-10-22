Денис Сєдашов

У сезоні 2025/26 чоловіча Ліга чемпіонів буде збільшена з 16 до 24 команд, а формат турніру зазнає змін.

Тепер учасники будуть розділені на шість груп по чотири команди. Дві найкращі команди з кожної групи виходять у наступний раунд, а колективи, що посіли 3-4 місця, продовжать виступи в Лізі Європи.

У проміжному раунді 12 команд поділять на дві групи по шість команд. Чотири кращі з кожної групи потраплять до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а команди, що займуть 5-6 місця, вилітають із турніру, але отримують місце у 1/8 фіналу Ліги Європи.

Новий формат покликаний зробити турнір більш динамічним та цікавим для уболівальників, збільшуючи кількість матчів між топ-клубами Європи.

Мотор вилетів з Кубка виклику після другої поразки Швієсі.