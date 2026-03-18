Денис Сєдашов

Чоловіча збірна України з гандболу розпочала другий раунд кваліфікації на чемпіонат світу 2027 року з поразки. Підопічні Вадима Бражника програли команді Словаччини.

Доля зустрічі фактично вирішилася у першому таймі, який українці завершили з відставанням у п’ять м’ячів — 11:16. У другій половині гри синьо-жовті заграли впевненіше, але наздогнати суперника забракло часу.

Відбір на ЧС-2027

Україна — Словаччина 24:27 (11:16)

Другий матч відбудеться 22 березня. Переможець протистояння Україна – Словаччина вийде до 3-го етапу відбору, де зіграє зі збірною Північної Македонії.

