Володимир Кириченко

19 січня збірна України проведе заключний матч в рамках попереднього раунду чемпіоната Європи-2026 з гандболу.

Суперниками «синьо-жовтих» стане команда Чехії.

Матч Чехія – Україна буде транслюватися на телеканалі Суспільне Спорт за наступним посиланням. Гра пройде у Берумі (Норвегія) на майданчику Unity Arena. Початок – о 19:00 за київським часом.

Відзначимо, що також у групі С разом з Україною грають збірні Норвегії та Франції.

Нагадаємо, що в першому матчі на континентальній першості команда Вадима Бражника програла Норвегії (22:39), в другому – команді Франції (26:46). Наша збірна вже не має шансів вийти в основний раунд турніру.