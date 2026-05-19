ЧС-2026. Чехія обіграла Швецію у матчі з сімома шайбами та розгромна перемога Швейцарії над Німеччиною
Канада закинула п'ять шайб у ворота Данії, а Фінляндія впевнено переграла чинних чемпіонів світу
20 хвилин тому
На чемпіонаті світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні завершився черговий ігровий день групового етапу.
Найбільш результативним поєдинком дня стала зустріч Чехії та Швеції. Чехи активно розпочали гру і повели в рахунку 3:0, однак шведи ще до першої перерви скоротили відставання до мінімуму — 3:2. У другому періоді команди обмінялися закинутими шайбами, після чого рахунок 4:3 на користь чеської збірної не змінювався до фінальної сирени. Для Швеції ця поразка стала вже другою на турнірі.
Група А
Фінляндія – США 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Німеччина – Швейцарія 1:6 (0:0, 0:5, 0:1)
Група В
Канада – Данія 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Швеція – Чехія 3:4 (2:3, 1:1, 0:0)
