ЧС-2026. США здобули першу перемогу, впевнені звитяги Швеції та Словаччини
Збірні Латвії та Норвегії оформили «сухі» перемоги
близько 3 годин тому
У Швейцарії триває чемпіонат світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні. Чинний чемпіон світу, збірна США, здобула першу перемогу на турнірі, розгромивши Велику Британію. Американці реабілітувалися за поразку від Швейцарії (1:3) у стартовий день.
Результати матчів третього ігрового дня:
Група А
Велика Британія – США 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Австрія – Угорщина 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)
Німеччина – Латвія 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Група В
Італія – Словаччина 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Данія – Швеція 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)
Норвегія – Словенія 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
