ЧС-2026. Чехія в овертаймі поступилася Словенії, суха перемога Канади та успіх Фінляндії
В інших поєдинках дня Австрія здолала Велику Британію, Швейцарія декласувала Латвію, а Норвегія поступилася Словаччині
8 хвилин тому
У Швейцарії відбулися чергові поєдинки чемпіонату світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні. Головною несподіванкою ігрового дня стала перемога збірної Словенії над Чехією в овертаймі.
Результати матчів другого ігрового дня:
Група А:
Велика Британія — Австрія — 2:5 (2:3, 0:2, 0:0)
Угорщина — Фінляндія — 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Швейцарія — Латвія — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Група В:
Словаччина — Норвегія — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Італія — Канада — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)
Словенія — Чехія — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
ЧС-2026. Сенсаційна поразка США від Швейцарії, перемоги Канади та Чехії.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись