ЧС-2026. Сенсаційна поразка США від Швейцарії, перемоги Канади та Чехії
Ще в одному протистоянні Німеччина поступилася Фінляндії
близько 2 годин тому
У Швейцарії стартував чемпіонат світу-2026 з хокею в елітному дивізіоні. Перший ігровий день приніс несподіваний результат — збірна США невдало розпочала захист титулу, поступившись у групі А господарям турніру — швейцарцям.
Результати матчів першого дня:
Група А (Цюрих):
Фінляндія — Німеччина — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
США — Швейцарія — 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Група B (Фрібур):
Канада — Швеція — 5:3 (2:0, 1:3, 2:0)
Чехія — Данія — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Світова першість триватиме до 31 травня.
Ми повертаємось! Україна вперше за 20 років вийшла до елітного дивізіону ЧС з хокею.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись