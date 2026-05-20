ЧС-2026. Словаччина переграла Словенію у серії булітів, розгромна перемога Угорщини над Великою Британією
Також Латвія поступилася Австрії, а Норвегія не залишає шансів Італії
близько 1 години тому
Відбулися чергові матчі групової стадії чемпіонату світу-2026 з хокею. Збірні Словенії та Словаччини провели найрезультативніший поєдинок ігрового дня, закинувши на двох дев'ять шайб.
Словаччина по ходу зустрічі вела з перевагою у дві шайби, проте Словенія змогла перевести гру в овертайм, зрівнявши рахунок за 31 секунду до фінальної сирени. Перемогу словакам у серії булітів приніс точний кидок Філіпа Мешара.
Група А
Латвія – Австрія 1:3 (0:0, 0:1, 1:1)
Угорщина – Велика Британія 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)
Група В
Італія – Норвегія 0:4 (0:1, 0:2, 0:0)
Словенія – Словаччина 4:5 Б (1:2, 2:2, 3:4, 0:0, 0:1)
