Одещина в овертаймі здобула вольову перемогу над Кременчуком
Вирішальну шайбу закинув Абдуллаєв
Одещина перемогла Кременчук в овертаймі у матчі регулярного чемпіонату України.
Гості відкрили рахунок на 3-й хвилині зусиллями Попережая, а наприкінці другого періоду Абаджян реалізував більшість і подвоїв перевагу Кременчука. Проте у третій двадцятихвилинці Одещина зуміла відігратися — спочатку відзначився Целогородцев, а вже за півтори хвилини Щербак відновив рівновагу.
Вирішальну шайбу в овертаймі закинув Абдуллаєв, принісши Одещині вольову перемогу.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.
Регулярний чемпіонат України
Одещина — Кременчук 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
Шайби: 0:1 - Попережай (Кругляков), 02:41, 0:2 - Абаджян (Матусевич, більш.), 39:49, 1:2 - Целогородцев (Дуюн), 43:41, 2:2 - Щербак (Абдуллаєв, Крикля), 45:04, 3:2 - Абдуллаєв
Шайби Мазура та Жеребка принесли Соколу перемогу над Шершнями.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
Поділитись