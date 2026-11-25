Шайби Мазура та Жеребка принесли Соколу перемогу над Шершнями
Єдину шайбу у складі команди із Богуслава закинув Пономарьов
Київський Сокіл переміг Шершнів у черговому матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Перший період минув без закинутих шайб. Рахунок у грі відкрили хокеїсти Сокола у другій двадцятихвилинці — відзначився Мазур.
У третьому періоді київська команда подвоїла перевагу — шайбу закинув Жеребко. Шершні зуміли відквитати один гол зусиллями Пономарьова, проте на більше гостей не вистачило.
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Регулярний чемпіонат України
Сокіл — Шершні 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайби: 1:0 - Мазур (Тимченко, Чердак), 27:30, 2:0 - Жеребко Д. (Бурдаков), 34:06, 2:1 - Пономарьов (Панченко, Шевченко)
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