Денис Сєдашов

Збірна Фінляндії обіграла команду Канади і вийшла до фіналу чемпіонату світу 2026 року з хокею. Півфінальний поєдинок відбувся в Цюриху.

Фінський нападник Патрик Пуйстола відкрив рахунок на 4-й хвилині. До кінця першого періоду канадці відповіли голами Роберта Томаса та Ділана Голлоуея, вийшовши вперед. У другій двадцятихвилинці Александр Барков зрівняв рахунок, а Конста Геленіус та Аату Рятю закинули ще дві шайби у ворота Канади, встановивши остаточний результат. Третій період пройшов без голів.

Чемпіонат світу. 1/2 фіналу

Канада — Фінляндія — 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

У фіналі світової першості збірна Фінляндії зіграє проти господарів турніру — команди Швейцарії, яка у своєму півфіналі розгромила Норвегію (6:0).