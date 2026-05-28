Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення про частковий допуск білоруських команд до міжнародних змагань у сезоні-2026/27.

Згідно з рішенням федерації, на світову арену повернуться три команди. Чоловіча юніорська збірна білорусі (U-18) виступить на чемпіонаті світу, який прийматимуть США з 22 квітня до 2 травня 2027 року. Крім того, до відповідних дивізіонів чемпіонатів світу включили жіночу юніорську та національну жіночу збірні білорусі.

Це рішення було ухвалено нелегко. Безпека та благополуччя гравців, офіційних осіб, уболівальників, волонтерів та всіх учасників залишаються нашим найвищим пріоритетом. На основі проведених оцінок та поточних консультацій із заінтересованими сторонами ми вважаємо, що це можна зробити безпечно, відповідально та контрольовано.

IIHF завжди вірила у важливість збереження зв’язку міжнародної хокейної сім’ї за допомогою спорту. Возз’єднання сім’ї — важливий крок уперед для нашої федерації та всього світового хокею.