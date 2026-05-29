Денис Сєдашов

На чемпіонаті світу з хокею відбулися матчі чвертьфінальної стадії. За їхніми підсумками визначилися чотири збірні, які зіграють у півфіналі.

Збірна Канади завдала поразки національній команді США і продовжила свою безпрограшну серію на турнірі. У складі канадців шайби закидали Маклін Селебріні та Ділан Голловей, а Коннор Браун і Сідні Кросбі відзначилися кидками у порожні ворота. Програвши цей матч, збірна США склала повноваження чинного чемпіона світу.

1/4 фіналу, 28 травня

Канада — США — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Фінляндія — Чехія — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Норвегія — Латвія — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Швейцарія — Швеція — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)

