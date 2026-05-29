НХЛ затвердила дати проведення фінальної серії Кубка Стенлі
Дата старту вирішальної серії сезону залежатиме від результатів фіналу Східної конференції
33 хвилини тому
Національна хокейна ліга оголосила розклад матчів фіналу Кубка Стенлі сезону-2025/26. Першим фіналістом став переможець Західної конференції Вегас. Його суперник визначається у протистоянні Кароліна — Монреаль (рахунок у серії 3:1).
Старт фінальної серії залежить від тривалості матчів на Сході. Якщо серія завершиться у п'яти поєдинках, фінал розпочнеться 2 червня. У разі шести або семи ігор першу зустріч перенесуть на 4 червня.
Перевагу домашнього льоду отримає представник Східної конференції завдяки кращим показникам у регулярному чемпіонаті. Вегас проведе вдома третій, четвертий та, за потреби, шостий матчі. Матчі під номерами 1, 2, 5 і 7 відбудуться на майданчику східного фіналіста.
