Денис Сєдашов

Національна хокейна ліга оголосила розклад матчів фіналу Кубка Стенлі сезону-2025/26. Першим фіналістом став переможець Західної конференції Вегас. Його суперник визначається у протистоянні Кароліна — Монреаль (рахунок у серії 3:1).

Старт фінальної серії залежить від тривалості матчів на Сході. Якщо серія завершиться у п'яти поєдинках, фінал розпочнеться 2 червня. У разі шести або семи ігор першу зустріч перенесуть на 4 червня.

Перевагу домашнього льоду отримає представник Східної конференції завдяки кращим показникам у регулярному чемпіонаті. Вегас проведе вдома третій, четвертий та, за потреби, шостий матчі. Матчі під номерами 1, 2, 5 і 7 відбудуться на майданчику східного фіналіста.

