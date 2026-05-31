Денис Сєдашов

Збірна Норвегії з хокею стала бронзовим призером чемпіонату світу 2026 року. У матчі за третє місце, який приймав Цюрих (Швейцарія), норвежці в овертаймі обіграли команду Канади

Норвежці відкрили рахунок у першому періоді після гола Петтерсена, який скористався помилкою канадського голкіпера Грівза за власними воротами. У середині другої двадцятихвилинки Сольберг подвоїв перевагу скандинавської збірної.

Канада відігралася наприкінці третього періоду завдяки дублю Роберта Томаса, який закинув першу шайбу за півтори хвилини до фінальної сирени, а другу — за сім секунд до завершення основного часу гри.

Переможний гол в овертаймі закинув нападник збірної Норвегії Ноа Стеен. Ця медаль стала першою в історії норвезького хокею на чемпіонатах світу.

Чемпіонат світу з хокею-2026. Матч за 3-е місце

Канада – Швейцарія – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)

