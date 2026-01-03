Флорида програла Рейнджерс в рамках Зимової класики, Сент-Луїс перемін Вегас
Рейнджерс розгромили Флориду
близько 1 години тому
Флорида – Рейнджерс / Фото - NHL
У регулярному чемпіонаті НХЛ Флорида програла Рейнджерс (1:5) на відкритому повітрі у Майамі в рамках Зимової класики.
Вегас поступився Сент-Луїсу (3:4), Міннесота впоралася з Анахаймом (5:2).
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Сент-Луїс – Вегас 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Флорида – Рейнджерс 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
Ванкувер – Сіетл 3:4 (0:1, 2:2, 1:0, 0:0, по булітах – 0:1)
Анахайм – Міннесота 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)