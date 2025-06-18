Михайло Цирук

Флорида Пантерз здобули другий поспіль Кубок Стенлі, перемігши Едмонтон Ойлерз з рахунком 5:1 у шостому матчі фіналу-2025. Завдяки цьому тріумфу «Пантери» стали першою командою з часів Тампа-Бей Лайтнінг (2020–2021), якій вдалося виграти Кубок двічі поспіль.

Шлях до трофею

Пантерз завершили регулярний сезон з показником 47–31–4, посівши третє місце в Атлантичному дивізіоні. У плей-оф команда показала справжню міць:

1 раунд: перемога над Тампа-Бей Лайтнінг (4–1)

2 раунд: перемога над Торонто Мейпл Ліфс (4–3)

фінал Східної конференції: перемога над Кароліна Харікейнз (4–1)

фінал Кубка Стенлі: перемога над Едмонтон Ойлерз (4–2)

Ключові моменти плейоф

Найкращий момент

Перемога у шостому матчі фіналу на домашньому льоду – 5:1 над «нафтовиками» з Едмонтона. Сем Райнхарт оформив покер, а Сем Беннетт, який забив 15 голів у плей-оф, отримав Конн Смайт Трофі як найцінніший гравець плейоф.

Найкращий ігровий епізод

Капітан команди Александер Барков у фіналі Сходу видав вражаючий момент, прокрутивши шайбу з правого кута через зону суперника і асистувавши Картеру Верхегі, який забив переможний гол у матчі проти Харікейнз.

Поворотна точка

Матч №3 серії з Торонто. Пантерз були в серйозному становищі, поступаючись 0–2 у серії. Але Бред Маршан забив переможний гол в овертаймі, запаливши команду, яка потім виграла 8 з наступних 10 матчів.

Найкраще придбання

Трейд Маршана з Бостон Брюїнз. У 23 матчах плейоф ветеран набрав 20 очок (10+10), включаючи шість голів у фіналі та два овертайм-голи.

Розумна стабільність

Сергій Бобровський залишився основним голкіпером навіть після слабкого старту в серії з Торонто. І це себе виправдало: 12–5, 2.11 КН, 91.2% сейвів, три шатаути – чудова статистика на шляху до Кубка.

Знакова гра сезону та старт чемпіонату

8 жовтня, в день підняття банера чемпіонів, Пантерз перемогли Бостон 6:4. Сем Беннетт відзначився дублем, забили також Райнхарт і Луостарінен. Бобровський зробив 24 сейви, а клуб після гри оголосив про новий контракт з Верхегі на 8 років.

Плейофний еталон

У 7-му матчі серії з Toronto Panthers влаштували розгром — 6:1. Шість різних авторів голів, дев'ять гравців з очками. Повний командний тріумф. Бобровський зробив 19 сейвів.

MVP сезону

Сем Беннетт – 15 голів, найкращий снайпер плей-оф. Маршан – 20 очок. Але й Бобровський був неперевершений: 12–5, 2.11 КН, 91.2%, 3 шатаути.

Головна несподіванка

Голи забивали 19 гравців, зокрема семеро захисників – 15 голів у 17 матчах. Це повторення історичного рекорду НХЛ за кількістю захисників-голеадорів у плей-оф (1987, 1988, 1991, 1994, 2019, 2021).

Історичний контекст

Флорида провела третій фінал поспіль. З моменту приходу Ткачука та Моріса Пантерз виграли 11 з 12 серій плей-оф. Усі ключові гравці – здорові, глибина складу неймовірна, а система Моріса працює бездоганно. Тріумф 2025 – логічний розвиток династії.

Прокляття Канади триває

Едмонтон не зміг здолати потужну систему Пантерз. Коннор Макдевід знову залишився без титулу. Канада не виграє Кубок Стенлі з 1993 року – вже 31 сезон поспіль. Натомість 5 з останніх 6 чемпіонів взяли клуби з півдня США, зокрема чотири рази – команди з Флориди.