Головні моменти сезону володарів Кубка Стенлі з Флорида Пантерз
Пантери перемогли Ойлерз у фіналі 2025 з рахунком 5:1, закривши серію 4-2. Сем Райнхарт оформив покер, а Сем Беннетт став MVP плей-оф
близько 4 годин тому
Флорида Пантерз здобули другий поспіль Кубок Стенлі, перемігши Едмонтон Ойлерз з рахунком 5:1 у шостому матчі фіналу-2025. Завдяки цьому тріумфу «Пантери» стали першою командою з часів Тампа-Бей Лайтнінг (2020–2021), якій вдалося виграти Кубок двічі поспіль.
Шлях до трофею
Пантерз завершили регулярний сезон з показником 47–31–4, посівши третє місце в Атлантичному дивізіоні. У плей-оф команда показала справжню міць:
- 1 раунд: перемога над Тампа-Бей Лайтнінг (4–1)
- 2 раунд: перемога над Торонто Мейпл Ліфс (4–3)
- фінал Східної конференції: перемога над Кароліна Харікейнз (4–1)
- фінал Кубка Стенлі: перемога над Едмонтон Ойлерз (4–2)
Ключові моменти плейоф
Найкращий момент
Перемога у шостому матчі фіналу на домашньому льоду – 5:1 над «нафтовиками» з Едмонтона. Сем Райнхарт оформив покер, а Сем Беннетт, який забив 15 голів у плей-оф, отримав Конн Смайт Трофі як найцінніший гравець плейоф.
Найкращий ігровий епізод
Капітан команди Александер Барков у фіналі Сходу видав вражаючий момент, прокрутивши шайбу з правого кута через зону суперника і асистувавши Картеру Верхегі, який забив переможний гол у матчі проти Харікейнз.
Поворотна точка
Матч №3 серії з Торонто. Пантерз були в серйозному становищі, поступаючись 0–2 у серії. Але Бред Маршан забив переможний гол в овертаймі, запаливши команду, яка потім виграла 8 з наступних 10 матчів.
Найкраще придбання
Трейд Маршана з Бостон Брюїнз. У 23 матчах плейоф ветеран набрав 20 очок (10+10), включаючи шість голів у фіналі та два овертайм-голи.
Розумна стабільність
Сергій Бобровський залишився основним голкіпером навіть після слабкого старту в серії з Торонто. І це себе виправдало: 12–5, 2.11 КН, 91.2% сейвів, три шатаути – чудова статистика на шляху до Кубка.
Знакова гра сезону та старт чемпіонату
8 жовтня, в день підняття банера чемпіонів, Пантерз перемогли Бостон 6:4. Сем Беннетт відзначився дублем, забили також Райнхарт і Луостарінен. Бобровський зробив 24 сейви, а клуб після гри оголосив про новий контракт з Верхегі на 8 років.
Плейофний еталон
У 7-му матчі серії з Toronto Panthers влаштували розгром — 6:1. Шість різних авторів голів, дев'ять гравців з очками. Повний командний тріумф. Бобровський зробив 19 сейвів.
MVP сезону
Сем Беннетт – 15 голів, найкращий снайпер плей-оф. Маршан – 20 очок. Але й Бобровський був неперевершений: 12–5, 2.11 КН, 91.2%, 3 шатаути.
Головна несподіванка
Голи забивали 19 гравців, зокрема семеро захисників – 15 голів у 17 матчах. Це повторення історичного рекорду НХЛ за кількістю захисників-голеадорів у плей-оф (1987, 1988, 1991, 1994, 2019, 2021).
Історичний контекст
Флорида провела третій фінал поспіль. З моменту приходу Ткачука та Моріса Пантерз виграли 11 з 12 серій плей-оф. Усі ключові гравці – здорові, глибина складу неймовірна, а система Моріса працює бездоганно. Тріумф 2025 – логічний розвиток династії.
Прокляття Канади триває
Едмонтон не зміг здолати потужну систему Пантерз. Коннор Макдевід знову залишився без титулу. Канада не виграє Кубок Стенлі з 1993 року – вже 31 сезон поспіль. Натомість 5 з останніх 6 чемпіонів взяли клуби з півдня США, зокрема чотири рази – команди з Флориди.