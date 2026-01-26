Жіноча збірна України з хокею готується до ЧС: оголошено склад на тренувальний збір у Празі
До столиці Чехії відправляться 19 гравчинь
Тренерський штаб жіночої збірної України з хокею визначився зі складом національної команди на навчально-тренувальний збір перед чепіонатом світом.
Під керівництвом головного тренера Євгена Аліпова в Празі тренуватимуться 19 гравчинь (2 воротарки, 8 захисниць та 9 нападниць). Збір, який розпочнеться 2 лютого в столиці Чехії, триватиме тиждень.
Склад жіночої збірної:
- Воротарки:
Юліана Вільгань (Іce Dream Cana, Словаччина)
Анна Харківська (Stavanger Oilers U16, Норвегія)
- Захисниці:
Ангеліна Майфельд (Kyiv Capitals, Україна)
Дарина Рожок (Fox Hockey Gheorgheni, Румунія)
Радміла Ведмеденко (Riga Meitenes, Латвія)
Софія Гутор (Michalovce, Словаччина)
Тетяна Кириченко (без клубу)
Катерина Малашенко (Vita Hästen, Швеція)
Поліна Лепська (Одещина, Україна)
Вікторія Шиманська (Білий Барс, Україна)
Резерв: Домініка Лопатіна (Düsseldorfer EG, Німеччина)
- Нападниці:
Елізабет Аліпова (Kyiv Capitals, Україна)
Вероніка Ліскович (Valkyries Brno, Чехія)
Варвара Ізмайлова (EHC Regensburg, Німеччина)
Антоніна Роганова (Real Torino, Італія)
Анастасія Вансович (VfR München-Angerlohe 1981, Німеччина)
Марія Козуб (Bad Tölz Damen, Німеччина)
Ілона Кіпря (Šarišanka Prešov, Словаччина)
Даніела Месропян (Kobra Praha B, Чехія)
Марія Казєй (Slovan Bratislava, Словаччина)
Резерв: Дарія Цимиренко (IF Troja-Ljungby, Швеція), Христина Дрофа (Düsseldorfer EG, Німеччина)
Жіноча збірна України зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 2В проти Бельгії, Мексики, Нової Зеландії, Литви та країни-господарки Гонконгу з 30 березня до 5 квітня.
