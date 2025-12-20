Кременчук обіграв Крижинку Кепіталз у регулярному чемпіонаті України
Перемогу містянам принесли точні кидки Ляльки, Андрущенка та Середницького
близько 2 годин тому
ХК Кременчук
Чинний чемпіон України Кременчук здобув перемогу над Крижинкою Кепіталз у регулярному чемпіонаті України з хокею.
У складі Кременчука закинутими шайбами відзначилися Лялька, Андрущенко та Середницький. Єдину шайбу Крижинки Кепіталз записав на свій рахунок Качан.
Регулярний чемпіонат України
Крижинка-Кепіталз — Кременчук 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Шайби: 0:1 - Лялька (Середницький, Безуглий), 06:55, 0:2 - Андрущенко (Геворкян, Крівошапкін), 26:17, 0:3 - Середницький (Крівошапкін, менш.), 32:06, 1:3 - Качан (Разумов, Васильєв), 41:12
