Сьогодні стартує новий сезон чемпіонату України з хокею – головної події національного календаря. Втім, замість змагань усі говорять про інше: Федерація хокею України опинилася у центрі управлінської кризи. Скандал навколо президента ФХУ Сергія Мазура, який не з’явився на щорічний Конгрес і провів «альтернативне» зібрання, поставив під сумнів легітимність рішень Федерації – зокрема й організацію чемпіонату.

Делегати зібралися, але керівник не прийшов

Фото: Facebook ФЕДЕРАЦІЯ ХОКЕЮ УКРАЇНИ. Відокремлений підрозділ у Дніпропетровській обл.

19 вересня 2025 року в Києві (за адресою Столичне шосе, 275) відбувся щорічний Конгрес Федерації хокею України. На подію прибули делегати з 20 відокремлених підрозділів ФХУ, а також 14 членів Ради федерації, обраних у 2024 році на чотирирічний термін. Мандатна комісія ФХУ підтвердила наявність 39 з 62 делегатів. Президент Федерації, Сергій Мазур, який згідно зі Статутом мав очолити зібрання, на конгрес не з’явився. Саме він мав звітувати про фінансові та спортивні результати сезону 2024/2025, а також представити програму підготовки спортсменів до національних та міжнародних змагань у всіх вікових і гендерних категоріях. Втім, делегати звіту Мазура так і не дочекалися, повідомив «Фокусу» голова Конгресу ФХУ-2025 Олег Юдін.

«Альтернативний» конгрес і нові «делегати»

Невдовзі стало відомо, що Сергій Мазур організував «альтернативний» конгрес, запросивши на нього невідомих хокейній спільноті людей як «делегатів».

За даними державного реєстру, президент ФХУ своїм рішенням зареєстрував у одного й того самого держреєстратора в місті Полтава 14 нових «виконуючих обов’язки» керівників відокремлених підрозділів Федерації однією датою – 18 серпня 2025 року, і ще одного «в.о.» у Тернопільській області – 25 червня 2025 року.

Такі дії є грубим порушенням Статуту ФХУ і мають явні ознаки рейдерського характеру. Сьогодні така ситуація спостерігається вже у 15 регіонах. Нагадаємо: призначення керівників відокремлених підрозділів має затверджуватися Радою Федерації шляхом голосування.

Порушення процедури і подвійні збори

Скликавши «паралельний» конгрес, президент ФХУ порушив процедуру обрання делегатів, визначену Статутом. Згідно з документом, не пізніше ніж за 60 днів офіс ФХУ надсилає офіційні листи керівникам усіх чинних відокремлених підрозділів, повідомляючи про проведення загальних зборів для обрання делегатів. Цього року офіс зробив це вчасно – конгрес був призначений на 19 вересня 2025 року, а протоколи від відокремлених підрозділів мали надійти не пізніше ніж за 35 днів, тобто до 15 серпня 2025 року. Попри це, «альтернативне» зібрання, організоване Мазуром, включало «нових» в.о. керівників, призначених лише 18 серпня, а також осіб, «делегованих» нелегітимними зборами. Факти порушення Статуту та службових обов’язків – очевидні.

Традиційно – вже багато років – інформацію про склад Ради ФХУ на офіційному сайті організації знайти неможливо.

«Хто є хто» у нових підрозділах

Не секрет, що спонсором під час офіційних матчів чемпіонату України, Кубка країни та юнацьких турнірів виступає одна з горілчаних торгових марок, права на яку, згідно з реєстром інтелектуальної власності (свідоцтво №286072), належать саме Мазуру.

Якщо промоніторити Єдиний державний реєстр, аби зрозуміти, хто саме нині представляє Федерацію на місцях, можна отримати промовистий результат: лише двоє з 15 новопризначених мають реальне відношення до хокею – це Юрій Пегранговський (Житомирська область) та Віктор Торяник (Харківська область). А більшість інших мають зв’язки з торгівлею продуктами харчування та алкогольними напоями.

Кадрові приклади з регіонів

Кіровоградська область: Лібенко Ігор Анатолійович, ФОП, займається неспеціалізованою роздрібною торгівлею, зокрема напоями. Ймовірно, його син, Лібенко Владислав Ігорович, є власником ТОВ «АЛКОБАЗА», що займається оптовою торгівлею алкогольними напоями в місті Олександрія, де також розташований лікеро-горілчаний завод, який виробляє вищезгадану ТМ.

Примітно, що електронна адреса, зазначена у витязі з держреєстру в.о. керівника Кіровоградського ВП ФХУ, збігається з адресами двох інших регіональних підрозділів – у Харківській та Тернопільській областях (однаковий префікс v.p.poltava.fhu@***), що свідчить про можливе централізоване управління.

Рівненська область: Головайчук Микола Петрович, ФОП 2-ї групи з КВЕДом «роздрібна торгівля продуктами харчування та напоями», водночас є засновником ТОВ «Рівненська дистрибуційна компанія» (100% власності) – оптова торгівля алкогольними напоями.

Житомирська область: Петранговський Юрій Ігоревич, колишній хокеїст, нині директор 7-ї філії ПП «Гуртова база», що займається оптовою торгівлею напоями. Він є зятем Сергія Мазура.

Більшість інших прізвищ «нових керівників» відокремлених підрозділів невідомі українській хокейній спільноті.

«Бізнес-айсберг» і конфлікт інтересів

Це лише верхівка «бізнес-айсбергу» чинного президента ФХУ. Сергій Мазур, який одночасно є бізнесменом, намагається сформувати власну вертикаль управління Федерацією, що має явні ознаки рейдерства. Втім, навіть якщо спроби зібрати «свою команду» можна пояснити прагненням до роботи з однодумцями, вони суперечать Статуту ФХУ та законодавству України.

Що далі?

Подальший розвиток цієї історії може призвести до гучних заяв і дій. Втім, залишається сподівання, що в Україні верховенство закону переважить над суб’єктивними рішеннями окремих посадовців Федерації хокею України. Та якщо розглядати ситуацію виважено, стає тривожно за майбутнє українського хокею, який і без того живе в надскладних умовах.

Ситуація, яка сьогодні склалася у Федерації хокею України, – це не лише наслідок дій конкретних осіб, а результат багаторічного функціонування замкненої системи, що роками сама ж і вибудовувала механізми власної недоторканності. Закритість, відсутність реальної виборності, ручне управління регіональними осередками – усе це зрештою призвело до того, що структура почала руйнуватися зсередини.

Щоб повернути довіру до федерації й відновити розвиток українського хокею, необхідно не лише змінювати персоналії, а насамперед – переписати Статут ФХУ. Федерація має трансформуватися в асоціацію відкритого типу з прозорою системою обрання делегатів від регіональних організацій та подальшими чесними виборами керівних органів. Тільки такий крок здатен повернути українському хокею стабільність, а його спільноті – відчуття, що вона справді впливає на своє майбутнє.