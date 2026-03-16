Сокіл розгромив Шторм і став першим фіналістом плей-оф чемпіонату України
Кияни закинули дев'ять шайб
близько 1 години тому
Київський Сокіл став першим фіналістом плей-оф чемпіонату України з хокею. У четвертому матчі півфінальної серії кияни на виїзді обіграли одеський Шторм.
Перемогу столичному клубу забезпечили дублі Дениса Бородая, Євгена Ратушного та Святослава Тимченка. Також шайби закидали Скороход, Кальсін та Захаров.
Сокіл виграв серію з рахунком 4:0 і чекає на переможця пари Кременчук — Дніпро у фіналі.
Чемпіонат України. Серія плеф-оф
Шторм — Сокіл 0:9 (0:4, 0:1, 0:4)
Шайби: 0:1 - Бородай (Ратушний, Захаров), 02:11, 0:2 - Ратушний (Захаров, Бородай), 11:49, 0:3 - Тимченко (Захаров, Ратушний), 17:00, 0:4 - Ратушний (Тимченко, Янішевський), 18:43, 0:5 - Бородай (Захаров, М. Жеребко), 34:34, 0:6 - Скороход (Полоницький, Крикля), 40:50, 0:7 - Тимченко (Бородай, Захаров), 51:52, 0:8 - Кальсін (Д. Жеребко, Полоницький), 52:11, 0:9 - Захаров (Кальсін, Д. Жеребко), 59:34
Серія: 0:4
Сокіл відігрався з 0:2 і відвантажив Шторму одинадцять шайб у матчі плей-оф.
