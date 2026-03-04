Денис Сєдашов

Хокейний клуб Кременчук здобув впевнену перемогу над одеською командою Шторм матчі регулярного чемпіонату України.

Господарі майданчика забезпечили собі перевагу вже у першому періоді, проте ключовий відрізок гри відбувся у другій двадцятихвилинці, коли кременчуківці закинули чотири шайби. Шторм відповів лише одним влучним кидком Гончаренка. У третьому періоді Кременчук закріпив успіх, довівши рахунок до розгромного.

Дублем у складі переможців відзначився Крівошапкін, ще по шайбі на свій рахунок записали Абаджян, Мироненко, Лялька, Андрущенко та Попережай. Варто зазначити, що господарі ефективно використали чисельну перевагу, двічі реалізувавши більшість, а також один раз відзначилися у меншості.

Регулярний чемпіонат України

Кременчук — Шторм 7:1 (1:0, 4:1, 2:0)

Шайби: 1:0 - Абаджян (Материкін, Попережай), 08:38, 2:0 - Мироненко (Безуглий, Поляков), 28:44, 3:0 - Крівошапкін (Геворкян, Брага, більш.), 29:39, 3:1 - Гончаренко (Мосюк, Стоцький), 35:27, 4:1 - Лялька (Андрущенко, Середницький, більш.), 37:20, 5:1 - Андрущенко (Геворкян, Крівошапкін), 38:24, 6:1 - Попережай (Геворкян, менш.), 46:15, 7:1 - Крівошапкін (Попережай), 48:22

Цією перемогою Кременчук офіційно завершив виступи у регулярному чемпіонаті та розпочинає підготовку до стадії плей-оф.

