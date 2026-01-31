Сокіл розгромив Крижинку-Кепіталз у регулярному чемпіонаті України
Для Крижинки це друга поразка поспіль
близько 1 години тому
Сокіл розгромив Крижинку-Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Перший період пройшов без забитих шайб, а у другому рахунок відкрив Захаров, вивівши Сокіл вперед. Крижинка-Кепіталз змогла зрівняти рахунок завдяки Разумову, але швидко пропустила шайбу від Мазура.
У третьому періоді Сокіл остаточно довів перевагу, закинувши ще чотири шайби — Бурдаков, Скороход, Кальсін та Чердак довели рахунок до розгромного 6:1.
Регулярний чемпіонат України
Крижинка-Кепіталз — Сокіл 1:6 (0:0, 1:2, 0:4)
Шайби: 0:1 - Захаров (Скороход, Янішевський, більш.), 23:37, 1:1 - Разумов (Мазко), 25:08, 1:2 - Мазур (Чердак, Олійник), 28:18, 1:3 - Бурдаков (Мазур, Захаров), 48:04, 1:4 - Скороход (Олійник, Римар), 51:29, 1:5 - Кальсін (Янішевський, Жеребко), 54:50, 1:6 - Чердак (Мазур), 57:11
