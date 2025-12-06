Денис Сєдашов

Київ Кепіталз у черговому матчі Балтійської ліги обіграв свого головного конкурента за перше місце — Лієпаю.

Українська команда вже у стартовому періоді заклала фундамент перемоги, закинувши три шайби поспіль. Двічі кияни реалізували більшість — відзначилися Гончаренко та Баярунс, який згодом оформив дубль, закинувши ще й у третьому періоді. Третю шайбу в першій 20-хвилинці додав Кривоножкін.

У другому періоді Фурса зробив рахунок 4:0. На початку третьої частини зустрічі Беговс закинув п’яту шайбу у матчі. Лієпая змогла відповісти двома голами у середині періоду, однак це не змінило загальної картини — фінальну крапку в матчі поставив Баярунс.

Балтійська ліга

Київ Кепіталз (Україна) – Лієпая (Латвія) 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Шайби: 1:0 – Гончаренко (більшість), 12:52, 2:0 – Баярунс (більшість), 14:28, 3:0 – Кривоножкін, 15:30, 4:0 – Фурса, 33:29, 5:0 – Беговс, 46:37, 5:1 – Страднікс, 47:11, 5:2 – Сперсте, 48:59, 6:2 – 57:05 Баярунс (більшість)

Завдяки цій перемозі Київ Кепіталз зміцнив лідерську позицію у турнірній таблиці Балтійської ліги.

