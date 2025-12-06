Україна U20 стартує на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A: розклад матчів
Синьо-жовті розпочнуть турнір 7 грудня матчем проти Казахстану
Фото: ФХУ
Збірна України U20 7 грудня проведе стартовий матч на молодіжному чемпіонаті світу з хокею у Дивізіоні 1A.
Команда Олександра Бобкіна протистоятиме збірним — Казахстану, Франції, Словенії, Норвегії та Австрії.
Турнір відбудеться у Словенії.
Календар матчів України U20:
7 грудня (20:30): Україна – Казахстан
8 грудня (17:00): Норвегія – Україна
10 грудня (17:00): Україна – Словенія
11 грудня (13:30): Австрія – Україна
13 грудня (13:30): Франція – Україна
Тільки переможець групи підвищиться до елітного дивізіону молодіжного чемпіонату світу. Найгірша команда — опуститься у дивізіон ІВ.
