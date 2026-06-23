Денис Сєдашов

Хокейний клуб Київ Кепіталз підсилив склад воротарем національної збірної Естонії Конрадом Мельдером. Співпраця з голкіпером розрахована на сезон 2026/27.

26-річний естонський воротар має значний досвід виступів у європейських чемпіонатах.

У його кар'єрі були фінські клуби Sport та TUTO Hockey, словацька Дукла, польський Торунь, а також Найс та Шамоні, які представляють чемпіонат Франції.

Разом зі збірною він здобув золоту та дві бронзові медалі чемпіонату світу в дивізіоні IB.

Кароліна вперше за 20 років завоювала Кубок Стенлі, у фіналі перемігши Вегас.