Денис Сєдашов

Президент Міжнародної федерації хокею Люк Тардіф не претендуватиме на переобрання та залишить свою посаду після завершення терміну повноважень у жовтні 2026 року. Про це офіційно повідомила пресслужба ІIHF.

Міжнародна федерація хокею висловлює щиру вдячність президенту Люку Тардіфу за його видатне керівництво та відданість справі, а також за понад 25 років служби міжнародному хокею на льоду. ІІХФ повністю поважає його рішення не балотуватися на переобрання та визнає непересічний внесок, який він зробив. Пан Тардіф залишатиметься на своїй посаді до закінчення терміну повноважень у жовтні, куруючи поточні ініціативи з розвитку, комерційні можливості та підготовку до майбутніх заходів, включаючи чемпіонати світу та зимові Олімпійські ігри 2030 року.

Люк Тардіф очолює федерацію з 2021 року. За цей час було запущено план ICE 26 та зміцнено зв'язки з НХЛ і МОК. Саме за каденції Тардіфа було офіційно підтверджено повернення гравців найсильнішої ліги світу на зимові Олімпіади.

