Сокіл обіграв Кременчук у першому матчі фінальної серії
Голкіпер Олег Петров оформив шатаут
близько 2 годин тому
Київський Сокіл обіграв Кременчук у стартовому поєдинку фінальної серії плей-оф. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь столичної команди.
Закинутими шайбами у складі переможців відзначилися Володимир Чердак та Сергій Кальсін. Голкіпер господарів Олег Петров відіграв матч на нуль.
Таким чином, кияни повели в серії до чотирьох перемог.
Фінальна серія плей-оф. Перший матч
Сокіл — Кременчук 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Шайби: 1:0 - Чердак (Ратушний, Олійник), 09:08, 2:0 - Кальсін (Бурдаков, Д. Жеребко), 34:51
Серія: 1:0
