Жіноча збірна України з хокею оголосила склад на чемпіонат світу-2026
Перший матч синьо-жовті проведуть проти Мексики
близько 2 годин тому
Жіноча збірна України з хокею проведе заключний навчально-тренувальний збір у Гонконгу перед стартом чемпіонату світу в Дивізіоні 2В. Головний тренер Євген Аліпов викликав до складу національної команди 22 хокеїстки.
До заявки увійшли 2 воротарки, 8 захисниць та 12 нападниць.
Склад жіночої збірної України
Воротарки: Юліана Вільгань (Ice Dream Cana, Словаччина), Анна Харківська (Stavanger Oilers U16, Норвегія).
Захисниці: Ангеліна Майфельд (Kyiv Capitals), Дарина Рожок (Fox Hockey Gheorgheni, Румунія), Радміла Ведмеденко (Riga Meintenes, Латвія), Софія Гутор (Michalovce, Словаччина), Тетяна Кириченко (без клубу), Марія Казєй (Slovan Bratislava, Словаччина), Домініка Лопатіна (Düsseldorfer, Німеччина), Вікторія Шиманська (Білий Барс).
Нападниці: Елізабет Аліпова (Kyiv Capitals), Вероніка Ліскович (Valkyries Brno, Чехія), Варвара Ізмайлова (Regensburg, Німеччина), Антоніна Роганова (Real Torino, Італія), Анастасія Вансович (München-Angerlohe 1981, Німеччина), Марія Козуб (Bad Tolz, Німеччина), Ілона Кіпря (Sarisanka Presov, Словаччина), Валерія Манчак (PWHPA, США), Поліна Телегіна (Wilkes University, США), Анастасія Нестеренко (Purcell Hockey Academy 16U, Канада), Дарія Цимиренко (Troja-Ljungby, Швеція), Анастасія Скороход (Hornets U18AA, Канада).
Матчі світової першості розпочнуться 29 березня.
Суперницяим українок у боротьбі за вихід до Дивізіону 2А стануть Бельгія, Литва, Мексика, Нова Зеландія та Гонконг.
У першій грі Україна зустрінеться з Мексикою о 07:30 за київським часом.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
