Мазур — про відхід Христича та його штабу зі збірної України: «Сторонам не вдалося досягти згоди»
Президент Федерації хокею України подякував тренерам за роботу
30 хвилин томуПідписатися в
Президент Федерації хокею України (ФХУ) Сергій Мазур прокоментував припинення співпраці з тренерським штабом національної збірної. Посаду головного тренера залишив Дмитро Христич, а разом із ним із команди пішли його асистенти — Олег Шафаренко та Ігор Карпенко. Слова наводить ФХУ.
Я щиро вдячний Дмитру Христичу та його асистентам за роботу, яку вони виконували протягом трьох років, піднявши національну збірну України з Дивізіону IB до еліти світового хокею. Дмитро Христич, Олег Шафаренко та Ігор Карпенко золотими літерами вписали свої імена в історію українського хокею. У нинішніх надзвичайно складних умовах для нашої країни ми зробили все можливе, щоб зберегти цей тренерський штаб для національної збірної, однак сторонам не вдалося досягти згоди щодо умов подальшої співпраці.
Просто шок! Тренер, що вивів збірну України до еліти, не продовжить роботу з командою.
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