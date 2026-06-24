Денис Сєдашов

Національна хокейна ліга офіційно оголосила про початок процесу розширення чемпіонату.

За інформацією комісара ліги Гері Беттмена, НХЛ веде переговори з американським мільярдером Деном Фрідкіним, який володіє футбольними клубами Рома та Евертон. Сторони обговорюють створення нової франшизи у штаті Техас. Базовим містом команди має стати Х'юстон або Остін.

Переговори тривають близько двох років, угода перебуває на фінальній стадії. Точна дата дебюту 33-ї команди в лізі наразі не визначена.

Останніми клубами, які поповнили НХЛ внаслідок попереднього розширення, є Вегас та Сіетл.

Кароліна вперше за 20 років завоювала Кубок Стенлі, у фіналі перемігши Вегас.