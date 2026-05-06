Денис Сєдашов

Національна хокейна ліга офіційно визначила фінансові параметри на сезон-2026/2027. За інформацією інсайдера Елліотта Фрідмана, клуби вже отримали відповідні повідомлення щодо нових лімітів виплат гравцям.

Згідно з новими правилами, стеля зарплат (Salary Cap) зросте до $ 104 млн. Максимально допустимий оклад одного хокеїста за контрактом тепер не може перевищувати $ 20,8 млн на рік (20% від загального бюджету).

Ключові фінансові показники на сезон-2026/2027:

Стеля зарплат: $ 104 млн

Підлога зарплат (мінімум): $ 76,9 млн

Середній рівень: $ 90,4 млн

Очікується, що в сезоні-2027/2028 ліміт зросте до $ 113,5 млн, а мінімальний поріг витрат ($ 83,9 млн).

