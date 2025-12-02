Одещина обіграла Крижинку-Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України з хокею
Вирішальними стали шайби Дворника та Абдуллаєва у третьому періоді
18 хвилин тому
Одещина здобула перемогу над Крижинка-Кепіталз у матчі регулярного чемпіонату України з хокею.
Перші два періоди заврешилися за рівним рахунком 1:1 та 2:2 відповідно. Вирішальні шайби були закинуті у третій двадцятихвилинці, які і принесли перемогу одеситам: відзначилися Дворник та Абдуллаєв.
Регулярний чемпіонат України з хокею
Одещина — Крижинка-Кепіталз 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Шайби: 0:1 - Панченко (Черненко, Лесніков, більш.), 07:19, 1:1 - Шевченко (Дуюн, Кобіков), 11:13, 1:2 - Собченко (Черненко, Панченко), 20:43, 2:2 - Дворецький (Дворник, Сенік), 25:50, 2:3 - Панченко (Лєсніков, Черненко), 32:44, 3:3 - Бабинець (Абдуллаєв), 39:33, 4:3 - Дворник (Бабинець), 53:59, 5:3 - Абдуллаєв (Лісін), 59:52
