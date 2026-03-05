Одещина завершила регулярний сезон перемогою над Крижинкою-Кепіталз
Одесити виявилися сильнішими за киян
42 хвилини тому
Хокейний клуб Одещина завершив виступи у регулярному чемпіонаті України перемогою над Крижинкою-Кепіталз.
Перші два періоди пройшли у рівній боротьбі без закинутих шайб — на табло зберігався рахунок 0:0. Основні події розгорнулися у заключній двадцятихвилинці. Спочатку Сидоренко вивів одеситів вперед, але за чотири хвилини Архипенко відновив паритет.
Вирішальний момент зустрічі відбувся наприкінці матчу — Сергій Бабинець реалізував чисельну перевагу, встановивши остаточний рахунок — 2:1.
Регулярний чемпіонат України
Одещина — Крижинка-Кепіталз 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Шайби: 1:0 - Сидоренко (Бабинець, Мурин), 48:12, 1:1 - Архипенко (Плесовських), 52:03, 2:1 - Бабинець (Кобильник, більш.), 56:34
Нагадаємо, що раніше Кременчук здобув перемогу над Штормом.
Поділитись