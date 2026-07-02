Денис Сєдашов

Хокейний клуб Одещина, який минулого сезону дебютував у національній першості, оголосив про призначення нового головного тренера. Посаду обійняв відомий у минулому нападник Сергій Бабинець.

38-річний ексфорвард провів попередній ігровий рік у складі одеської команди, після чого ухвалив рішення завершити кар'єру гравця та перейти на тренерську роботу.

Сергій Бабинець є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. Протягом ігрової кар'єри він тривалий час захищав кольори Донбасу та Сокола, а також провів понад 60 поєдинків у складі національної збірної України.

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