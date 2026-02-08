Україна U-18 розгромила Австрію та виграла Турнір Трьох Націй
близько 2 годин тому
Збірна України з хокею U-18 стала переможцем Турніру Трьох Націй. У заключному матчі змагань українці розгромили збірну Австрії U-18.
Двома закинутими шайбами у матчі відзначився Святослав Васяк.
Хокей. Турнір Трьох Націй
Австрія — Україна 1:7 (1:0, 0:3, 0:4)
Шайби: 1:0 - Бауманн (Добровольний, Вагнер), 03:27, 1:1 - Оліфірчук, 17:37, 1:2 - Васяк (Воротеляк, менш.), 31:20, 1:3 - Чайка (Оліфірчук, Лучкін), 33:40, 1:4 - Лучкін (Оліфірчук), 46:46, 1:5 - Кривонос (Вершецький, Гвоздєв), 46:59, 1:6 - Васяк (Лучкін, Воротеляк, більш.), 49:18, 1:7 - Воротеляк (Лучкін, подв. більш.), 53:50
Раніше команда України також здобула перемогу над однолітками з Данії – 3:0.
Турнір став важливим етапом підготовки до чемпіонату світу в Дивізіоні 1A.
