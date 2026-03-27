Сокіл — Кременчук. Фінал плей-оф. Відео трансляція
Матч відбудеться 28 березня
близько 2 годин тому
Фото: ХК Сокіл
У суботу, 28 березня, розпочинається вирішальна стадія чемпіонату України з хокею. У фінальній серії за трофей зійдуться київський Сокіл та чинний володар титулу Кременчук.
Перший поєдинок протистояння прийматиме столиця, оскільки Сокіл здобув перемогу в регулярному чемпіонаті та отримав перевагу власного майданчика.
Стартове вкидання у матчі Сокіл — Кременчук заплановане на 14:00.
Боротьба за чемпіонство триватиме до чотирьох перемог однієї з команд.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04