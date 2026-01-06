Сиэтл устроил разгром Калгари, Юта вырвала победу у Рейнджерс
Оттава не смогла спастись в матче с Детройтом
В регулярном чемпионате НХЛ состоялись очередные матчи сезона-25/26.
Вашингтон обыграл Анахайм (7:4), Рейнджерс уступили Юте (2:3 ОТ), Оттава – Детройту (3:5) и другие результаты матчей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
Рейнджерс – Юта 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Вашингтон – Анахайм 7:4 (2:1, 3:2, 2:1)
Оттава – Детройт 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)
Калгари – Сиэтл 1:5 (1:0, 0:1, 0:4)
Лос-Анджелес – Міннесота 4:2 (0:0, 2:0, 2:2, 0:0)