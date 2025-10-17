Торонто мінімально обіграв Рейнджерс, Вегас здолав Бостон
Кароліна розібралася з Анахаймом
близько 1 години тому
Торонто – Рейнджерс / Фото - Yahoo
НХЛ. Регулярний чемпіонат
Торонто – Рейнджерс 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Коламбус – Колорадо 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)
Монреаль – Нешвілл 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Нью-Джерсі – Флорида 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Оттава – Сіетл 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 0:0, по булітах – 2:0)
Філадельфія – Вінніпег 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Айлендерс – Едмонтон 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Даллас – Ванкувер 3:5 (2:0, 0:4, 1:1)
Вегас – Бостон 6:5 (2:2, 3:1, 1:2)
Лос-Анджелес – Піттсбург 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)
Анахайм – Кароліна 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
