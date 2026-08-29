Нападник збірної України з хокею та фінського клубу Лукко Даніїл Трахт на YouTube-каналі «Хокейний Пульс» поділився думками щодо шляхів розвитку та популяризації хокею в Україні.

За словами форварда, ключовими факторами є розбудова інфраструктури, зниження фінансового бар'єра для юних спортсменів і відкритість національної команди.

Я вважаю, що це, по-перше, інфраструктура, потрібно робити більше ковзанок. І по-друге, я вважаю, потрібно зробити хокей більш доступним для усіх родин, щоб батьки не думали, чи зможуть вони придбати форму, платити за усе це.

Але також популяризація хокею. Зараз у нас іде війна, і ми повинні думати, як нам ставати кращими у цих умовах. Наприклад, я бачив, що нещодавно збірна України з футболу проводила свою підготовку вдома, в Україні.

Звичайно, футбол – це інший рівень, ніж у хокею, але, мабуть, така популяризація нам би дуже допомогла, щоби молоді хлопці та дівчата бачили, як це взагалі – грати у хокей, як проходять тренування, могли поспілкуватися із гравцями та побачити щось нове.