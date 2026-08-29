Халідов став бронзовим призером турніру Grand Slam у Швейцарії
Українець переміг представника Угорщини Арона Габора
Фото: ijf
Український дзюдоїст Саід-Магомед Халідов виборов бронзову медаль на турнірі серії Grand Slam у лозаннському етапі (Швейцарія).
Саід-Магомед піднявся на п'єдестал пошани у ваговій категорії до 73 кг. У поєдинку за третє місце українець переміг представника Угорщини Арона Габора.
Відео Judo.TV.
Для Халідова ця нагорода стала першою в кар'єрі на рівні Світового туру дзюдо, до якого входять престижні турніри Grand Slam.
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