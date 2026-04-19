Україна U18 програла Угорщині у другому матчі чемпіонату світу
Наступну гру синьо-жовті проведуть проти Казахстану
близько 3 годин тому
Юнацька збірна України (U18) зазнала першої поразки на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. У другому матчі турніру синьо-жовті програли національній команді Угорщини.
Результат гри визначив перший період. Угорці закинули чотири шайби за перші 12 хвилин зустрічі — відзначилися Ракоші, Сонгот (дубль) та Бароті. Українці відповіли голами Ратушняка та Воротеляка.
У другому періоді Сонгот оформив хет-трик, а Брегел зміцнив перевагу угорців. У складі синьо-жовтих шайби також закидали Оліфірчук та Васяк, проте наздогнати суперника не вдалося.
ЮЧС-2026. Дивізіон 1А. Другий тур
Україна — Угорщина 4:6 (2:4, 1:2, 1:0)
Шайби: 0:1 — Ракоші (Папп, Бешеньєї), 02:32; 0:2 — Сонгот (Брегел, Карші), 05:12; 0:3 — Сонгот (Бешеньєї, Хорват-Тертак), 08:29; 0:4 — Бароті (Ваньолош, Шмідт, більш.), 11:17; 1:4 — Ратушняк (Воротеляк, Васяк), 16:26; 2:4 — Воротеляк (Панасенко, більш.), 17:48; 2:5 — Сонгот, 21:59; 3:5 — Оліфірчук (Науменко), 26:02; 3:6 — Брегел, 30:35; 4:6 — Васяк (Науменко, Воротеляк), 59:48
Збірна України U18 стартувала з перемоги над Словенією на чемпіонаті світу у Дивизіоні 1А.
Наступний матч збірна України проведе у вівторок, 21 квітня, проти збірної Казахстану.
