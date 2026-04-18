Денис Сєдашов

Юнацька збірна України з хокею здобула перемогу над Словенією у першому турі чемпіонату світу в Дивізіоні 1А. Матч завершився з рахунком 4:2.

Словенці відкрили рахунок у першому періоді, проте до перерви українці закинули двічі. У другому періоді Словенія відновила паритет, але в заключній двадцятихвилинці шайби Науменка та Оліфірчука принесли перемогу українській команді. Три з чотирьох шайб збірна України закинула у більшості.

ЮЧС-2026. Дивізіон 1А

Словенія — Україна 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)

Шайби: 1:0 — Топалович (Берц, Ковачевич, подв. більш.), 09:29; 1:1 — Ісаєв (Науменко, Глинський, більш.), 14:00; 1:2 — Толкунов (Гвоздєв, Вершецький), 16:58; 2:2 — Костомай Валенчак (Топалович, Хабʼянич), 29:47; 2:3 — Науменко (Глинський, Ісаєв, більш.), 48:58; 2:4 — Оліфірчук (Глинський, Вершецький, більш.), 59:19

Наступний матч юнацька збірна України проведе 19 квітня проти збірної Угорщини.

