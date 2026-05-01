Збірна України U-18 з хокею завершила виступ на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1A на третьому місці. Такий результат дозволив українській команді зберегти місце у другому за силою дивізіоні світового юнацького хокею і продовжити виступи на цьому рівні в наступному розіграші турніру.

Паралельно добігають кінця чемпіонати світу в інших дивізіонах, зокрема в елітній групі та Дивізіоні 1B, який є третім за силою рівнем у структурі юнацького хокею. Саме за підсумками цих турнірів визначилися всі учасники наступного чемпіонату світу U-18 у Дивізіоні 1A, де знову виступить і збірна України.

Із елітного дивізіону до цієї групи вибула збірна Німеччини, яка наступного сезону стане одним із суперників українців. Водночас із Дивізіону 1B підвищення в класі здобула збірна Австрії, яка також поповнила склад учасників турніру.

Таким чином, у чемпіонаті світу 2027 року в Дивізіоні 1A U-18 зіграють шість збірних: Україна, Німеччина, Казахстан, Угорщина, Словенія та Австрія. Саме ці команди боротимуться за підвищення до елітного дивізіону, а також за право зберегти місце у другій за силою групі світового юнацького хокею.

Наразі офіційної інформації щодо місця проведення та точних дат наступного чемпіонату світу U-18 поки немає. Організаторів і календар турніру мають оголосити пізніше.

Раніше доросла збірна України завершила збір у Битомі та практично визначила склад перед стартом ЧС у Дивізіоні 1А.