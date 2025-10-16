Балєвський: «Головне було правильно налаштуватися — і перемогти»
Українець на змаганнях у Перу завоював бронзову медаль
близько 1 години тому
Український дзюдоїст Євгеній Балєвський, який виборов бронзову медаль на турнірі Lima Grand Prix у Перу, поділився враженнями від змагань. Слова наводить пресслужба ФДУ.
За словами спортсмена, попри відсутність часу на акліматизацію, почувався він добре:
Ми прилетіли майже перед самими стартами. Єдине, що коли починали боротися, хотілося спати, бо вдома вже був вечір. Але швидко пристосувався до умов.
Балєвський детально розповів про свої поєдинки:
Першого суперника переміг по шидо — обрав правильну стратегію, і вона спрацювала. Далі був азербайджанець, з яким я вже зустрічався на Гранд Слемі в Баку, тоді програв. Цього разу діяли за планом — і здобули перемогу. З Крпалеком сутичка йшла добре, але допустив помилку, яка коштувала перемоги. А у поєдинку з фіном знав, як діяти, бо ми часто тренувалися разом. Головне було правильно налаштуватися — і я виграв.
Підсумовуючи, бронзовий призер зазначив, що цей виступ став для нього важливим досвідом:
Було приємно поїхати, випробувати себе і відчути рівень боротьби. Хочеться продовжити показувати високі результати.
