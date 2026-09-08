Володимир Кириченко

Грузинський дзюдоїст клубу JC Leipzig Акакій Джапарідзе завдав трьох ударів німцю Тімо Кавеліусу з TSV Abensberg після очної сутички в рамках Бундесліги у Лейпцигу. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на Leipziger Volkszeitung.

За інформацією джерела, 24-річний грузин атакував учасника Олімпійських ігор-2024 після того, як Тімо показав йому провокативний жест під час святкування перемоги.

29-річний Кавеліус внаслідок ударів втратив два зуби й зламав щелепу, після чого його доставили до лікарні, й він переніс операцію. Як заявили у Федерації дзюдо Німеччини, Тімо пропустить ЧС-2026, який відбудеться 4-11 жовтня.

„Fassungslosigkeit in der Halle: Sowas hat noch niemand beim Judo je gesehen.“



Wie Migranten es einfach schaffen, nahezu jeden Bereich des friedlichen gesellschaftlichen Miteinanders durch ihr Verhalten zu zerstören. pic.twitter.com/NFewrlqNYm — krautzone (@KraZMagazin) September 6, 2026

Клуб з Лейпцига у себе в Instagram вибачився за цей інцидент.

Федерація почала розслідування справи щодо Джапарідзе. JC Leipzig може отримати штраф, а самого дзюдоїста довічно дискваліфікувати.

Матч між командами завершився перемогою колективу з Лейпцига – 8:6. До цього спортсмени провели ще одну сутичку, де переміг вже грузин. Акакій приєднався до клубу цього сезону й провів два поєдинки.

Нагадаємо, напередодні Халідов став бронзовим призером турніру Grand Slam у Швейцарії.