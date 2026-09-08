Грузинський дзюдоїст зламав щелепу супернику після поєдинку в Бундеслізі, відео
24-річного спортсмена можуть довічно дискваліфікувати
Грузинський дзюдоїст клубу JC Leipzig Акакій Джапарідзе завдав трьох ударів німцю Тімо Кавеліусу з TSV Abensberg після очної сутички в рамках Бундесліги у Лейпцигу. Про це повідомляє Die Welt з посиланням на Leipziger Volkszeitung.
За інформацією джерела, 24-річний грузин атакував учасника Олімпійських ігор-2024 після того, як Тімо показав йому провокативний жест під час святкування перемоги.
29-річний Кавеліус внаслідок ударів втратив два зуби й зламав щелепу, після чого його доставили до лікарні, й він переніс операцію. Як заявили у Федерації дзюдо Німеччини, Тімо пропустить ЧС-2026, який відбудеться 4-11 жовтня.
Клуб з Лейпцига у себе в Instagram вибачився за цей інцидент.
Федерація почала розслідування справи щодо Джапарідзе. JC Leipzig може отримати штраф, а самого дзюдоїста довічно дискваліфікувати.
Матч між командами завершився перемогою колективу з Лейпцига – 8:6. До цього спортсмени провели ще одну сутичку, де переміг вже грузин. Акакій приєднався до клубу цього сезону й провів два поєдинки.
Нагадаємо, напередодні Халідов став бронзовим призером турніру Grand Slam у Швейцарії.
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