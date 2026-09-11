Лесюк здобув бронзу на турнірі Grand Slam з дзюдо в Будапешті
Українець переміг представника Азербайджану Мурада Мурадлі
Український дзюдоїст Артем Лесюк здобув бронзову нагороду на турнірі Світової серії Hungary Grand Slam 2026 у Будапешті.
У поєдинку за бронзу у ваговій категорії до 60 кг Лесюк переміг представника Азербайджану Мурада Мурадлі, завершивши сутичку іппоном. Ця медаль стала для українця четвертою в кар'єрі на турнірах рівні Grand Slam.
Збірну України на турнірі в Угорщині представляють 16 спортсменів.
Халідов став бронзовим призером турніру Grand Slam у Швейцарії.
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