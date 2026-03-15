Natus Vincere оформили перший трофей 2026 року, обігравши Aurora Gaming
близько 1 години тому
Фото: HLTV
Українська команда NAVI здобула перемогу на турнірі ESL Pro League Season 23 з Counter-Strike 2.
У гранд-фіналі NAVI обіграли Aurora Gaming з рахунком 3:1. Поєдинки проходили на картах Mirage (13:7), Anubis (11:13), Nuke (13:8) та Dust II (13:9).
Це перший трофей для команди у 2026 році.
За тріумф на ESL Pro League Season 23 команда отримала 100 тисяч доларів призових, а Aurora Gaming — 55 тисяч.
Поділитись