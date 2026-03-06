Україна вперше в історії виграла загальний залік Кубка Націй із санного спорту
Фінальний етап пройшов в Альтенберзі
близько 2 годин тому
Збірна України з санного спорту завершила сезон 2025/26 з історичним результатом, здобувши перемоги в загальному заліку Кубка Націй одразу у двох дисциплінах. Заключний етап змагань відбувся в німецькому Альтенберзі.
У змаганнях чоловічих одномісних саней володарем Кубка став Андрій Мандзій. На останньому етапі сезону українець виборов срібло, програвши лідеру лише 0,208 секунди. Цей результат дозволив Андрію зберегти першу позицію в підсумковій класифікації за результатами дев'яти стартів сезону.
Ще один успіх українці святкували в дисципліні двомісних саней. Дует Даниїла Марціновського та Богдана Бабури виграв золоті нагороди етапу в Альтенберзі, що гарантувало їм підсумкову перемогу в загальному заліку Кубка Націй.
«Це не край можливостей». Мандзій прокоментував національний рекорд на Олімпіаді.
